جو بايدن يلتقي كيفن مكارثي لبحث أزمة الميزانية

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وجهاً لوجه، لأكثر من ساعة، في محادثات حول الميزانية المرتقبة.

ويدفع المشرعون الجمهوريون لإجراء تخفيضات حادة في صفقة لمنع أزمة حد الدين الوطني.

وقاوم بايدن مفاوضات الإنفاق المباشر المرتبطة بإجراءات حيوية لرفع سقف الديون القانونية للبلاد، محذرًا من احتمال دفع الاقتصاد إلى الفوضى.

وكان مكارثي قد دعا نفسه إلى البيت الأبيض لبدء المحادثة قبل الموعد النهائي للديون في الصيف.

وقال إن الاجتماع سار بشكل أفضل من المتوقع، حيث اتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى، مشيرًا إلى إنه يتوقع أن يسمع من بايدن قريبا".

وأضاف مكارثي للصحفيين خارج البيت الأبيض "لا اتفاق ولا وعود إلا أننا سنواصل هذه المحادثة، موضحا أنه أبلغ "بايدن" أنه لن يرفع سقف الديون دون تنازلات من الديمقراطيين.

وقال "كنت واضحا جدا". "لن ننفق العام المقبل أكثر مما أنفقناه هذا العام."

وعن عن رد بايدن.. قال مكارثي إن الرئيس أصر على تصويت "سقف الديون النظيف" دون تخفيضات الميزانية التي يطالب بها الجمهوريون.

وقال مكارثي: "لدينا وجهات نظر مختلفة حول هذا الأمر ، لكنني اعتقدت أن هذا الاجتماع كان جيدًا".

من جهتهقال البيت الأبيض إن الرئيس ورئيس البرلمان اتفقا على مواصلة الحديث، موضحا بايدن أوضح أن "واجبهم المشترك" هو عدم السماح "بالتقصير الكارثي".

وصل رئيس مجلس النواب إلى جلسة بعد الظهر دون أي اقتراح رسمي لميزانية الحزب الجمهوري، لكنه مثقل بالوعود التي قطعها للمشرعين اليمينيين المتطرفين وغيرهم من الجمهوريين المحافظين خلال حملته الصعبة ليصبح رئيس مجلس النواب.

وتعهد بعد ذلك بالعمل على إعادة الإنفاق الفيدرالي إلى مستويات 2022 - تخفيض بنسبة 8٪. كما وعد باتخاذ خطوات لتحقيق التوازن في الميزانية خلال العقد- وهو هدف طموح، وإن كان بعيد المنال سياسياً.

وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الكونجرس الشهر الماضي أن الحكومة وصلت إلى الحد الأقصى لقدرتها على الاقتراض، وهو 31 تريليون دولار، مع موافقة الكونجرس اللازمة لرفع السقف للسماح لمزيد من الديون بسداد الفواتير المستحقة بالفعل على البلاد.

وبينما كانت يلين قادرة على إطلاق "إجراءات استثنائية" لتغطية مشاريع القوانين بشكل مؤقت، فإن هذا التمويل سينفد في يونيو.

ويعد رفع سقف الديون هو تصويت روتيني في الكونجرس اكتسب أهمية كبيرة خلال العقد الماضي مع تصاعد أعباء ديون البلاد.

ويرغب الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تم منحهم الصلاحيات الجديدة في الأغلبية، في إجبار بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على إجراء تخفيضات في الميزانية كجزء من صفقة لرفع الحد الأقصى.

وقبل اجتماع البيت الأبيض، التقى الجمهوريون في مجلس النواب على انفراد لمناقشة السياسات.

والتقى مكارثي بزعيم مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل الثلاثاء في مبنى الكابيتول.

ولدى ماكونيل تاريخ في إبرام الصفقات مع بايدن خلال المواجهة الأخيرة لسقف الديون قبل عقد من الزمان.

لكن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، يقول إن الأمر متروك لمكارثي والرئيس للتوصل إلى صفقة تكون مقبولة لدى الأغلبية الجديدة في مجلس النواب، لكن مع ذلك، يقوم مكونيل بدوره للتأثير على العملية من بعيد ، ودفع بايدن للتفاوض.

وتكرر مواجهة سقف الديون بحسب " أسوشيتد برس"، خلال عام 2011 أبان حقبة أوباما، حيث وافق الجمهوريون والديمقراطيون على وضع سقف للميزانية الفيدرالية الشاملة للإنفاق المحلي والدفاعي الذي كان من المفترض أن يظل ساريًا لمدة 10 سنوات ولكنه أثبت في النهاية أنه لا يمكن تحمله كثيرًا.

وبعد التخفيضات الأولية، اتفق الطرفان في السنوات اللاحقة على تغيير الحدود القصوى للميزانية لحماية البرامج ذات الأولوية.

وانتهت صلاحية الحدود القصوى مؤخرًا على أي حال ، ووافق الكونجرس العام الماضي على مشروع قانون للإنفاق الفيدرالي قيمته 1.7 تريليون دولار أثار غضبًا جديدًا بين صقور المالية العامة.

وكرر مكارثي أنه لن يقترح أي تخفيضات في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي تستهدف في المقام الأول كبار السن من الأمريكيين، لكن الجمهوريين الآخرين يريدون إجراء تخفيضات على هؤلاء كجزء من شد الحزام بشكل عام.

وتشكل برامج الدعامة الأساسية هذه، جنبًا إلى جنب مع نظام الرعاية الصحية، الجزء الأكبر من الإنفاق الفيدرالي ومن الصعب من الناحية السياسية خفضها، لا سيما مع تزايد عدد السكان الذين يحتاجون إلى خدمات في مقاطعات الكونغرس على الصعيد الوطني.

ويعد الاتفاق على حجم ونطاق التخفيضات المقترحة من الحزب الجمهوري سيكون مهمة صعبة بالنسبة لمكارثي وهو يكافح من أجل بناء إجماع داخل أغلبيته الجمهورية الضيقة في مجلس النواب ورأب الصدع بين جناحيه المحافظ واليمين المتطرف في الحزب.

وبعد جلسة إحاطة مغلقة في مجلس النواب صباح الأربعاء عن الحزب الجمهوري، أصر العديد من المشرعين الجمهوريين على أنهم لن يسمحوا للمفاوضات بالتحول إلى أزمة ديون.