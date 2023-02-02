فصل الكهرباء عن بعض مناطق الغردقة 5 ساعات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء بمدينة الغردقة، الخميس، لمدة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرا لصيانة موزع الرياح.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان أن فصل التيار سيستمر حتى الثانية ظهرا وذلك لصيانة موزع الرياح ضمن خطة الصيانة الدورية التي تتبعها إدارة الصيانة بالقطاع يوميا.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية أيضاً منها مستشفى النيل، منطقة لوست سيني، جمال هلال، مرعى 1، 2، ومناطق مبارك 1 ،2، 3.