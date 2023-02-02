التحقيق في واقعة العثور على جثة عجوز مقتولة بشقتها في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز في الإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول ضبط المتهم بقتل سيدة عجوز بعد كتم أنفاسها بمخدة داخل مسكنها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وسؤال شهود العيان، وندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان الواقعة للتعرف على المتهم، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة سيدة بمسكنها متوفية.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين صحته وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة سيدة عجوز تبلغ من العمر 70 سنة، مسجاة على سرير غرفة النوم، وتبين وفاتها بعد كتم أنفاسها بوضع مخدة السرير على وجهها حتى فارقت الحياة.

على الفور أمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم للقبض على الجاني، وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.