الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة سفر دولية: مصر وجهة مفضلة للسياح بسبب تاريخها الغنى

مطار الأقصر
مطار الأقصر

أكد موقع شركة "سيمبل فلاينج" للسفر الدولي، أن مصر وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم بسبب تاريخيا الغني وموقعها الاستراتيجي في شمال أفريقيا.

وذكر الموقع، في تقرير له، أن موقع مصر في شمال أفريقيا يجعل الوصول إليها سهلًا نسبيًا للأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، مما يزيد من حركة المرور من وإلى الدولة، وأن أحد هذه المطارات التي تشهد زيادة موسمية في حركة المرور بسبب هذه السياحة هو مطار الأقصر الدولي.

ويقع مطار الأقصر الدولي خارج مدينة الأقصر نفسها، والتي تقع على ضفاف نهر النيل الأسطوري في شرق مصر،  ونظرًا لكون هذا المسطح المائي أحد أطول الأنهار في العالم، فهو بطبيعة الحال عامل جذب للسياح.

وأضاف التقرير أن معظم الرحلات البحرية على طول نهر النيل تبدأ في الأقصر، وذلك لجذب الزوار من جميع أنحاء العالم،و من المهم أن تمتلك الأقصر مطارًا مناسبًا للتعامل مع الطفرات المرورية التي تجلبها مواسم الذروة.

بالإضافة إلى ذلك، تقع الأقصر بالقرب من وادي الملوك، الذي يضم هذا المجمع الأثري الرائع، من بين أمور أخرى، قبر الفرعون المصري الشهير توت عنخ آمون، وأصبح أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منذ 44 عامًا ، في عام 1979.

ويعمل مطار القاهرة الدولي كمحور جوي رئيسي لمصر ، وهو أمر تتوقعه على الأرجح من مطار يخدم العاصمة، ونظرًا لوجود الأقصر على بعد أكثر من 650 كيلومترًا (404 أميال) عن طريق البر، فقد حددت شركات الطيران الحاجة إلى خدمة المدينة مباشرة بدلاً من الذهاب إلى القاهرة فقط.

مع وضع ذلك في الاعتبار ترى الأقصر ارتباطًا موسميًا مباشرًا واسع النطاق مع الوجهات الأوروبية، ووتشمل هذه بروكسل ودوسلدورف ولندن هيثرو وميلانو مالبينسا وباريس أورلي وزيورخ.

بالإضافة إلى ذلك ، تطير الخطوط الجوية التركية على مدار العام من إسطنبول إلى الأقصر ، مع شركة طيران إير كايرو منخفضة التكلفة تخدم مجموعة من الوجهات الأوروبية على أساس دائم، وتشمل هذه بلباو وملقة وروما فيوميتشينو وفالنسيا. 

في وقت لاحق من هذا العام ، ستضيف كاتانيا وميلان مالبينسا إلى محفظتها، بشكل موسمي ، تربط شركة الطيران المحلية منخفضة التكلفة هذه الأقصر مباشرة مع ليون ونانت وباريس شارل ديغول.

الأقصر الدولي التراث العالمي الجوية التركية الخطوط الجوية التركية الرحلات البحرية الخطوط الجوية

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