الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ علاقات دولية: 14 مليون بريطانى يعيشون تحت مستوى خط الفقر

الفقر في بريطانيا
الفقر في بريطانيا

قال فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مليون يوم عمل، ضاعت في بريطانيا إزاء الإضرابات والاحتجاجات الشعبية وهذا يعني خسائر بمئات الملايين أو ربما المليارات.

بريطانيا اليوم في عين العاصفة

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا اليوم في عين العاصفة، هناك 14 مليون مواطن يعيشون تحت مستوى خط الفقر، مشيرًا إلى أن التضخم أكثر من 10% وأن بريطانيا تعاني من ركود اقتصادي.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن صندوق النقد الدولي قارن الاقتصاد البريطاني بالاقتصاد الروسي والذي يخضع لأقصى نوع من العقوبات وأنه سوف ينمو بشكل أكبر من بريطانيا في العام المقبل، مشيرًا إلى أن حزب المحافظين أصبح في السلطة أكثر من 13 عامًا وهو المسئول عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد البريطاني. 

وأكمل: أننا نتحدث عن نصف مليون مضرب عن العمل وعشرات الملايين تتأثر بهذه الإضرابات فإننا أمام عملية احتجاج شعبية، مؤكدًا أن هذه حكومة أثرياء، وهناك 3 نقاط  أثرت في تدهور الاقتصاد البريطاني، منها كورونا التي أدت لخسارة 100 مليار جنيه استرليني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان يمثل 45% من اقتصاد بريطانيا، والنقطة الثالثة هي السياسيات الاقتصادية غير النقدية.

ممثل الأمم المتحدة يعيشون مستوى خط الفقر التضخم عين العاصفة الاضرابات

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