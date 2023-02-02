الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تشيد بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو ممتنة لبيونج يانج على دعمها في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. حزب العمال الكوري.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ونائب مدير إدارة اللجنة المركزية للجنة المركزية كيم يونج أون، إن بيونج يانج ستقف دائمًا في نفس الخندق، جنبًا إلى جنب مع الجيش والشعب الروسي، وانتقدت قرار الولايات المتحدة بإرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة (تاس) الروسية.


وعلقت زاخاروفا بالقول "كما تعلمون، هذا تقييم واقعي للغاية لأعمال واشنطن وأقمارها الصناعية التي تهدف إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا. نحن نقدر هذا الدعم المستمر والمنطق لبلدنا في سياق العملية العسكرية الخاصة".


وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن تصريحات كوريا الشمالية ليست مجرد "شعار سياسي"، بل هي موقف راسخ.


واختتمت بالقول "في واقع الأمر، فإن العديد من الدول الأخرى لديها موقف مماثل، حيث يتحدث بعضها علانية، لكن البعض يمتنع عن التضامن العلني معنا فقط بسبب الابتزاز والضغط الذي تمارسه عليهم واشنطن. لذلك، أظهرت بيونج يانج فقط موقفها السيادي والشجاع والحازم على الساحة الدولية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة