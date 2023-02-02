الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سامح سعد: القطاع السياحى يمكنه جذب استثمارات أجنبية مهمة للبلاد

الخبير السياحي سامح
الخبير السياحي سامح سعد

قال الخبير السياحي سامح، سعد مستشار وزير السياحة الأسبق ورئيس شركة مصر للسياحة السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن إعلان الحكومة عن طرح شركاتها في البورصة المصرية سيسهم في تنمية الاقتصاد القومى.

وأضاف الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال تحفيز المستثمرين يعمل على دعم القطاع السياحي في مصر، حيث إن جذب المستثمرين للاستثمار في قطاع السياحة والفنادق يعد أحد الأدوات الرابحة لتنمية الاقتصاد القومي كون أن السياحة أهم مورد للعملة الصعبة التي تحتاجها البلاد حاليا.

وأشار إلى أن القطاع السياحي من شأنه أن يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في مصر بصورة تجعل الاقتصاد المصري يمر من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة والفنادق كونها تمتلك موارد طبيعية وسياحية مهمة جعلتها قبلة للمستثمرين والسياح من جميع دول العالم.

وعقب اجتماع مجلس الوزراء عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية.

وفي مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء استعرض اليوم عددا من الموضوعات التي تندرج تحت إطار جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي على مدار اليوم، ومع السيد محافظ البنك؛ بهدف ضمان استمرار إخراج جميع السلع الموجودة في الموانئ، مشيرا لما ذكره في وقت سابق من أن الوضع الآن عاد لما كان عليه قبل عام مضى، قائلا: أتأكد بصفة يومية أن الأمور مستقرة، وأصبحت وتيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة، وذلك بفضل التنسيق الدائم والمستمر مع البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء لديه حرص شديد في هذه المرحلة على الاجتماع مع جميع القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية؛ للاستماع إلى كل المشكلات والتحديات بشكل تفصيليّ، التي تواجه أعمالهم؛ حتى نخرج بقرارات تنفيذية واضحة ويتم متابعتها، لكي نتمكن من تجاوز مختلف العقبات التي يواجهها قطاع الصناعة، الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا؛ نظرا لأهميته البالغة للدولة المصرية. 
 

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