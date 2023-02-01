مانشستر يونايتد يضرب موعدًا مع نيوكاسل فى نهائى كأس الرابطة

تأهل مانشستر يونايتد لنهائي بطولة رابطة اللاعبين المحترفين للأندية “كاراباوا كاب” موسم 2022-2023، وذلك بانتصاره على ضيفه نوتنجهام فورست بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب أولد ترافورد.

وافتتح الفرنسي أنتوني مارسيال التسجيل لـ مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 72 من متابعة لتمريرة زميله ماركوس راشفورد.

وأحرز البرازيلي فريد الهدف الثاني لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 76 من متابعة لتسديدة زميله ماركوس راشفورد والتي ارتدت في القائم الأيسر، ليؤكد انتصار ريقه.

وبتلك النتيجة، يتأهل مانشستر يونايتد لنهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليواجه نيوكاسل يونايتد الذي سبقه في المباراة النهائية، بانتصاره أمس الثلاثاء على ساوثهامبتون في دور نصف النهائي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في كأس الرابطة الإنجليزية

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في كأس الرابطة الإنجليزية، فشهد تواجد توم هيتون كحارس للمرمى، فيما يقود الهولندي فاوت فيجورست خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في كأس الرابطة الإنجليزية كالآتي:

في حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - فاوت فيجورست

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، ضم النمساوي مارسيل سابيتسر معارًا قادمًا من بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، في بيان أصدره النادي اليوم الأربعاء: "مارسيل أبلغنا بالحصول على فرصة اللعب لفترات أطول في المباريات وأعرب عن ثقته بإمكانية حدوث هذا في مانشستر يونايتد. وبعد التشاور مع جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن، وافقنا على طلب اللاعب بإعارته إلى يونايتد حتى 30 يونيو المقبل".

ويرتبط سابيتسر مع بايرن بعقد حتى 2025 علما بأنه انتقل إلى صفوف الفريق في صيف 2021 قادماً من لايبزج برفقة المدرب ناجلسمان.