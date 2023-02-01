الدوري الفرنسى: ميسى ورويز يقودان باريس سان جيرمان للفوز على مونبلييه

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه مونبلييه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ ليج آن”.

وسنحت لفريق باريس سان جيرمان فرصة افتتاح التسجيل عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة العاشرة لكن كيليان مبابي أهدرها.

وتعرض مبابي للإصابة ليغادر في الدقيقة 21 تاركًا مكانه لـ هوجو إيكتيكي.

وألغت تقنية الفيديو هدفين لـ باريس سان جيرمان عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 35 وأشرف حكيمي في الدقيقة 52 بداعي التسلل.

واستطاع الإسباني فابيان رويز تسجيل الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 55 من متابعة لتمريرة إيكتيكي.

وأكد ليونيل ميسي انتصار باريس سان جيرمان بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72، مانحًا فريقه نقاط الانتصار.

وسجل أرنود نورالدين هدف مونبلييه الوحيد في الدقيقة 90، لكنه لم يمنع باريس سان جيرمان من تحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي كأساسيين في الهجوم، فيما غاب البرازيلي نيمار دا سيلفا وبريسنال كيمبيمبي بسبب الإصابة، إضافة للإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - ماركينيوس - نونو مينديز

خط الوسط: دانيلو بيريرا - فيتور بيريرا فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم: كارلوس سولير - كيليان مبابي - ليونيل ميسي.

كان فريق باريس سان جيرمان قد خسر أمام رين بهدف نظيف، وتعادل أمام ستاد ريمس بهدف لمثله، في آخر جولتين لبطولة الدوري الفرنسي.