الولايات المتحدة تطالب موسكو باستئناف التفتيش المتبادل للمواقع النووية

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، موسكو باستئناف التفتيش المتبادل للمواقع النووية الروسية والأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا يأتي في إطار معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية "ستارت 3"، المبرمة بين موسكو وواشنطن.

وصرح نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، بأن كل ما هو ضروري هو أن تسمح روسيا باستئناف الزيارات التفقدية على أراضيها في إطار معاهدة ستارت، مثلما كان يحدث ذلك على مدار عدة سنوات، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأشار باتيل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يعني عقد اجتماع للجنة الاستشارية المشتركة، ولا يوجد هناك أي عقبة أمام زيارة الخبراء الروس للولايات المتحدة والقيام بالتفقد.

وفى وقت سابق من اليوم، صرحت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، أن منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، فضح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الذي كان ينفذ أوامر بيولوجية عسكرية سرية من واشنطن في أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الروسية، فى تصريحات صحفية: "اعتراف كيربي بفضح واشنطن بأن البنتاجون كان ينفذ أوامر واشنطن العسكرية البيولوجية السرية".

أوضحت ياروفايا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم يثبت فيها مسؤولين أمريكيين ضلوع واشنطن في مشروعهم البيولوجي المؤكد في أوكرانيا، والذي هو جزء فقط من برنامجهم البيولوجي العسكري العالمي، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وأكدت ياروفايا، أن الأبحاث البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا هي إحدى الحلقات في سلسلة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية الخطرة.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، فى تصريحات سابقة، أن الولايات المتحدة أجرت مع أوكرانيا بعض الأبحاث للوقاية من الأوبئة، وفقا لوكالة نوفوستى.