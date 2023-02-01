الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنوشكا على المنصة.. تعرف على لجنة تحكيم فئة الغناء فى برنامج الدوم

أنوشكا
أنوشكا

تكشف حلقة الدوم الاستثنائية، اليوم، عبر قناة دي إم سي، عن الأسماء الكاملة للمتسابقين المتأهلين إلى المرحلة التالية من البرنامج الأقوى لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تكشف حلقة اليوم عن أسماء المتسابقين في فئة الغناء والذين سيبدأون أولى حلقاته بعد غدٍ الجمعة، ومن المقرر أن تتكون لجنة التحكيم من النجمة الكبيرة أنوشكا والنجم حميد الشاعري والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

برنامج "الدوم" لجنة تحكيم الغناء

بدأت مساء الأربعاء، حلقة استثنائية من الموسم الثاني من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب بعد عدة حلقات جاب فيها البرنامج جميع المحافظات؛ لاكتشاف المواهب في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.

ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم إعلان أسماء المتسابقين الذين تم اختيارهم للتواجد في المنافسة الأساسية من البرنامج، والتي تبدأ غدًا الخميس.

وخلال الحلقة احتفى الدوم بسيرة دلوعة الشاشة الفنانة الراحلة شادية، من خلال تسليط الضوء على كفاحها وموهبتها الفنية التى ظهرت فى سن صغيرة، وكيف كانت تحب السينما، ولكن والدها رفض دخولها هذا المجال، وأمام إصرارها على تحقيق حلمها وافق، وأنه حين نشرت إحدى المجلات صورتها بهدف السخرية منها اختارها المخرج حلمى رفلة لتشارك فى أحد أفلامه، وقدمت شادية ما يقرب من سبعين أغنية خلال مشوارها الفنى؛ لتصبح واحدة من أهم نجمات السينما المصرية والعربية على الإطلاق.

برنامج الدوم لجنة تحكيم الغناء لجنة تحكيم الغناء برنامج الدوم الدوم قناة دي أم سي

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