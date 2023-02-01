الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الآن.. حلقة استثنائية من «الدوم» لاكتشاف المواهب على DMC

الدوم
الدوم

بدأت قبل قليل، حلقة استثنائية من الموسم الثاني من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب بعد عدة حلقات جاب فيها البرنامج جميع المحافظات؛ لاكتشاف المواهب في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.

ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم إعلان أسماء المتسابقين الذين تم اختيارهم للتواجد في المنافسة الأساسية من البرنامج، والتي تبدأ غدًا الخميس.

وواصلت قناة «dmc» عرض حلقات الموسم الثانى من برنامج «الدوم»، الأضخم فى الوطن العربى والشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من جميع محافظات مصر، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة «ميديا هب»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وواصلت اللجنة المكونة من الدكتور محمد أبوالخير، أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامى شادى شاش، وخبير التمثيل أحمد مبارك، اختيار المتسابقين فى المرحلة الأولى وتقييم عشرات المواهب، بين تمثيل وغناء وتقديم، على أن يتم خلال الأسبوع الجاري إعلان أسماء الـ٩٥ متسابقًا الذين وافقت عليهم اللجنة، وتأهلوا لمرحلة الدقيقة الواحدة، لتبدأ مرحلة «الدوم الرئيسى» يومى ٢ و٣ فبراير المقبل.

وخلال الحلقة السادسة من اختبارات الأداء، أمس الأول، ظهر العديد من المواهب القوية التى نالت إعجاب لجنة التحكيم، ومن أبرز المواهب اللافتة المتسابقة شيماء زين الدين، من محافظة الإسكندرية، التى ظهرت فى البرنامج وهى فى أشهر حملها الأخيرة، موضحة أنها لم تستطع الانتظار حين علمت أن اليوم هو الأخير فى الاختبارات، وقررت المشاركة فى فئة الغناء رغم تأثير الحمل عليها، وقد نالت إعجاب الدكتور محمد أبوالخير.

برنامج الدوم الحلقة الجديدة برنامج الدوم الحلقة الجديدة برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

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وائل لطفي

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