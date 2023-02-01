الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال أسبوع.. رابط بوابة الأزهر لنتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية

رابط بوابة الازهر
رابط بوابة الازهر للنتائج

يزداد البحث عن رابط بوابة الأزهر للنتائج مع إعلان ظهور نتائج الترم الأول للعام الدراسي الجاري “2022-2023” لعدد من الصفوف بالتعليم العام مما جعل الكثير من طلاب المعاهد الأزهرية من البحث حول ظهور نتيجتهم.
 

رابط بوابة الأزهر للنتائج 

نوضح لكم في التقرير التالي رابط بوابة الازهر للنتائج والصفوف التي يمكن الاستعلام عنها من خلال البوابة وطريقة الاستعلام مع إعلان ظهور النتيجة.
 

الدخول على بوابة الأزهر للنتائج يكون من هنا 

مع العلم أنه لم تظهر نتائج الصفوف التعليمية بالمعاهد الازهرية حتى الآن، وسيتم الإعلان عن امتحانات  الترم الأول لجميع الصفوف في الأسبوع الأول من فبراير الجاري 2023، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها رسميًا، وبعد ذلك يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الالكترونية.

 

توزيع درجات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية 
 

يكون توزيع درجات طلاب الشهادة الابتدائية بالمعاهد الازهرية  في امتحانات الترم الأول 2023 للعام الدراسي الجاري كالتالي 

 

يكون المجموع الكلي من 275 درجة.

مادة اللغة العربية 50 درجة
مادة الرياضيات 50 درجة
مادة العلوم 25 درجة
مادة اللغة الإنجليزية 25 درجة
مادة الدراسات الاجتماعية 25 درجة
مادة القرآن الكريم 50 درجة
مادة التربية الإسلامية 50 درجة

 

مواد لا تُضاف إلى المجموع 

مادة التربية الفنية من 40 درجة
الحاسب الآلي 40 درجة
المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية من 50 درجة.

 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الازهرية 
 

ويكون توزيع الدرجات لمواد طلاب الصف الشهادة الإعدادية بالمعاهد الازهرية لامتحانات الترم الأول 2023 كالتالي.. 

 

يكون المجموع الكلي من 245 درجة

مادة الفقه 25 درجة
مادة الحديث والتفسير 25 درجة
مادة التوحيد والسيرة 25 درجة
مادة الثقافة الإسلامية 10 درجة
مادة النحو 25 درجة
مادة المطالعة والنصوص 25 درجة مادة الرياضيات 30 درجة
مادة العلوم  20 درجة
مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة
مادة الإنجليزي 20 درجة

بوابة الأزهر رابط بوابة الأزهر بوابة الازهر للنتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الشهادة الابتدائية رابط بوابة الأزهر للنتائج نتائج الشهادة الابتدائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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