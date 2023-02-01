الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير: جونزالو جويديس رفض الانتقال لبرشلونة بسبب تشافي

جونزالو جويديس
جونزالو جويديس

كشف جونزالو جويديس، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، سبب فشل انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

جونزالو، انضم لصفوف فريق بنفيكا قادمًا من نادي ولفرهامبتون وندزر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن جويديس فضل العودة إلى فريقه الأول على الانتقال لصفوف نادي برشلونة، بسبب شعوره بأن أدواره تحت قيادة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ستكون محدودة ولهذا فضل الانتقال لفريق بنفيكا.

نادي برشلونة حاول خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية التعاقد مع لاعب في مركز الجناح من أجل تعويض رحيل الهولندي ممفيس ديباي، والذي انتقل لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

جويديس بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق بنفيكا وتنقل في المراحل العمرية للنادي قبل التصعيد لفريق الرديف في صيف عام 2014، ثم في يناير من العام التالي انضم للفريق الأول.

وشارك جويديس في 71 مباراة بقميص فريق بنفيكا الأول، وسجل 12 هدفًا وصنع 16 لزملائه في الفريق.

ثم انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير من عام 2017، ورحل معارًا في الصيف التالي لفالنسيا قبل أن ينتقل بشكل رسمي للفريق الإسباني في صيف 2018، ولعب 4 مواسم ضمن صفوف فالنسيا قبل الرحيل لولفرهامبتون في صيف عام 2022.

وشارك جويديس في 18 مباراة بقميص ولفرهامبتون منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه في الفريق.

في مجمل مسيرته لعب جونزالو جويديس 327 مباراة، وسجل 65 هدفًا وصنع 65 لزملائه في الفرق التي مثلها.

كما مثل جويديس المنتخب البرتغالي في جميع المراحل السنية بداية من فريق تحت 15 عامًا وحتى المنتخب الأول.

ولعب 32 مباراة بقميص منتخب البرتغال الأول، وسجل 7 أهداف وصنع 5 لزملائه.

جونزالو جويديس بنفيكا برشلونة الانتقالات الشتوية ولفرهامبتون

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