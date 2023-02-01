بلغاريا: بناء خط غاز يربطها بصربيا لتعزيز أمن شحنات الطاقة

بدأت بلغاريا بعد طول تأجيل، الأربعاء، بناء خط أنابيب غاز إلى صربيا المجاورة في مسعى لتعزيز أمن شحنات الطاقة في شرق البلقان بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وسرّعت بلغاريا المنضوية في الاتحاد الأوروبي عدداً من المشاريع للحدّ من اعتمادها على الغاز الروسي.

وخط أنابيب الغاز الجديد هذا مموّل جزئياً من الاتحاد الأوروبي ويتوقّع أن يُنجز بناؤه في أكتوبر.

وسيكون الخط الجديد قادرا على ضخّ ما يصل إلى 1,8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بين الطرفين.

وسيربط أنظمة خطوط الأنابيب لنقل الغاز من أذربيجان إلى غرب أوروبا وسيمنح صربيا القدرة على الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال عبر موانئ في اليونان.

وقال الرئيس البلغاري رومن راديف إنّ خط الأنابيب "يقدّم فرصاً جديدة للمنطقة عبر التنويع الحقيقي و(ضمان) أمن الشحنات".

بدوره، لفت نظيره الصربي ألكسندر فوتيتش إلى أنّ خط الأنابيب سيساعد في "تأمين مستقبل الطاقة.. لمنطقة غرب البلقان بأكملها وجنوب شرق أوروبا".

وبدأ بناء خط الأنابيب في صربيا منذ فبراير 2022، لكنّ الحرب في أوكرانيا تسبّبت بتأخر الشحنات عبره إلى الجانب البلغاري.

وتمّ التوقيع على الاتفاق المرتبط بالخط البالغ طوله 170 كلم بين شبكات نقل الغاز في البلدين عام 2012.