تقرير: مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض لضم لاعب فنربخشة الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي مانشستر سيتي الانجليزي بأردا جولر، لاعب فريق فناربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب أردا جولر ضمن صفوف الفريق الأول لنادي فناربخشة منذ تصعيده من فريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2021.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فاناتيك التركية، فإن مانشستر سيتي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الـ17 عامًا، ووصفه بأنه لاعب لديه إمكانيات هائلة تؤهله ليكون نجم كبير في المستقبل، وقدرته المميزة على قراءة المباريات واتخاذ القرارات السريعة، وتحمله المسئولية.

ويجيد جولر اللعب في مركز وسط الملعب الارتكاز، وصانع الألعاب بالإضافة إلى إجادته اللعب في مركز وسط الملعب الأيمن.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي أرسل كشافيه لمراقبة أردا جولر في مباراتي الفريق ضد تشايكور ريزه سبور في الكأس، وقاسم باشا بالوري التركي، وأثنوا على مستوى اللاعب الشاب.

ومن المتوقع أن يتقدم نادي مانشستر سيتي بعرض لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجولر انضم لصفوف شباب فريق فناربخشة قادمًا من شباب نادي بيرليجي في شتاء 2019، ثم صعد لفريق تحت 16 عامًا في يناير 2020، وبعد عام واحد فقط صعد لفريق تحت 19 عامًا، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2021.

ويمتد عقد جولر مع فناربخشة حتى 30 يونيو 2025.

ولعب جولر 32 مباراة بقميص الفريق الأول لنادي فناربخشة، وسجل 6 أهداف وصنع 7 بالإضافة إلى 30 مباراة بقميص فريق تحت 19 عامًا وسجل 14 هدفًا وصنع 13.

ومثل منتخب تركيا تحت 17 عامًا ولعب 10 مباريات وسجل 4 أهداف، ولديه مباراة واحدة بقميص المنتخب التركي الأول لعبها في نوفمبر الماضي أمام التشيك في مباراة ودية انتهت بفوز تركيا بهدفين لهدف.