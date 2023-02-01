الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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خالد الجندى يكشف معنى مقام «المعًية» وفضلها على الرسل

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عظم الصبر عند الله سبحانه وتعالى يكون في مقام "المعًية"، أي أن الله معنا.

فضل مقام المعية مع الرسل 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن المعية، هي المقام الذي أخذه سيدنا موسى عندما قال: "كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ"، مؤكدًا أنه بفضل هذه المعية شق الله له البحر نصفين أمام أعدائه.

وتابع، أن النبي محمدا عليه السلام كان حريصًا على المعًية، مستدلًا بقوله تعالى: "إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا"، مؤكدًا أنه بسبب هذه الكلمات أنزل الله السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنوده وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمة الله هي العليا.

وأكد أن المعًية هى أعظم حلم يحلم به الإنسان أن يكون الله معه، مستدلًا بمقولة: "إذا العناية لاحظتك عيونها.. نم فالمخاوف كلهن أمان".

  

خالد الجندي المع ية فضل المعية الرسل السكينة الإنسان

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