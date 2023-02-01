الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن غدًا نتائج بحث تكلفة التطرف والإرهاب فى مصر في 3 عقود بمعرض الكتاب

نيفين القباج
نيفين القباج

تعلن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، نتائج بحث "تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود"، الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدى 18 شهرا.

وذلك بحضور كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري وعضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة تقييم ومراجعة المشروع البحثي، والدكتور جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري ومدير المشروع البحثي، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، عضو لجنة تقييم ومراجعة المشروع البحثي، سمير مرقص المفكر السياسي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومحرر ورئيس فريق البحث السياسي للمشروع.

يأتي البحث المقرر إعلان نتائجه، غدا الخميس، بجلسة نقاشية تشهدها  فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها المجتمع المصري بفعل موجات التطرف والإرهاب التي مرت على مصر في الثلاثة عقود الأخيرة.

واستهدف البحث تناول قضايا التطرف والإرهاب التي عانت منه مصر منذ عقود طويلة في إطار رؤية سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة، تبحث في الأسباب والجذور وتمتد لتقديم استراتيجيات لمواجهة التطرف والإرهاب في إطار شراكة فاعلة بين كافة المؤسسات، حيث قام البحث بقياس التكاليف الاقتصادية السياسية والاجتماعية، للإرهاب ويسعى المشروع البحثي إلى معالجة الفجوة في دراسات الظاهرة الإرهابية من منظور مصري ورصد العلاقة بين الفقر "متعدد الأبعاد" والتهميش الاجتماعي من جهة، والتطرف والإرهاب من جهة أخرى، مؤكدا قيم الدولة الحديثة والمواطنة واحترام التنوع، والتى تعد القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المواجهة الفكرية الضرورية لأفكار التشدد والتعصب ووضع استراتيجيات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب على أساس علمي موثق.

الاقتصادية والاجتماعية التطرف والارهاب التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية القاهرة الدولي للكتاب المركز المصرى للفكر والدراسات

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وائل لطفي

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