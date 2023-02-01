«حماة الوطن» يكرم اللواء يسري الديب بمناسبة تجديد الثقة

كرّم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، اللواء يسري عبدالله الديب بمناسبة صدور قرار بالتجديد له مساعداً للوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمدة عام.

ورحب الهريدي باللواء يسري، مشيداً بجهوده خلال فترة توليه رئاسة الأبنية التعليمية كما قدم له التهنئة بمناسبة تجديد الثقة له.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، وعدد من قيادات الحزب.

من جانبه، قال اللواء أحمد العوضي:"يسعدنا تواجد اللواء يسري وتشريفه حزب حماة الوطن"، مشيداً بما حققه من إنجازات منذ توليه ملف هيئة الأبنية التعليمية.

وقدم اللواء أحمد العوضي، التهنئة بمناسبة تجديد الثقة كرئيس للهيئة، مشيراً إلى أنه لمس في دائرته مجهودات هيئة الأبنية في تطوير وصيانة وبناء المدارس.

كما أشاد اللواء طارق نصير أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بتجديد الثقة له رئيساً لهيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أنه رجل من رجال الحزب؛ يؤدي دوره بشكل جيد.

من جانبه قدم اللواء يسري الشكر للحزب وقياداته، مشيداً بأداء الحزب وتواجده على الأرض.

وأوضح أن هيئة الأبنية تحولت إلى اللامركزية، مضيفاً:" لدينا موضوعية وأمانة في تقديم الخدمات وهدفنا خدمة الوطن عبر العملية التعليمية، ونصدر قرارنا من خلال دراسات تتم في كافة الأصعدة سواء أبنية أو صيانة، مؤكدا أن الهيئة باتت تهتم بملف صيانة المدارس.