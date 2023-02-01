سفير مصر لدى كندا متحدثًا رئيسيًا بجلسة حول الأمن الغذائى فى العالم

شارك السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، في مؤتمر بعنوان «الغذاء الزراعي الكندي في عالم جائع: دور كندا في المشهد الجيوسياسي المتغير»، الذي نظمه المعهد الكندي لسياسة الأغذية الزراعية «CAPI» بالتعاون مع المعهد الكندي للشؤون العالمية «CGAI»، والتحالف الكندي لتجارة الأغذية الزراعية «CAFTA».

جاءت مشاركة السفير المصري كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية حول حالة الأمن الغذائي في عالم اليوم، وتحدث فيها كل من مديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي في كندا، والمدير العام لمؤسسة «Club Demeter».

وحرص السفير أحمد حافظ على تسليط الضوء على آثار الأزمات الدولية المتعاقبة والتحديات التي تواجه العالم وتشابكها، لا سيما تغير المناخ، والأزمة الروسية الأوكرانية بتداعياتها، وما خلفه وباء كوفيد-19 من تداعيات على اقتصادات ما زالت تتعافى منه، فضلاً عما يمثله كل ذلك من تكلفة كبيرة يتأثر بها الاقتصاد العالمي، خاصةً الدول النامية، متمثلةً في ارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف المصاحبة لاضطراب سلاسل الإمداد في أرجاء العالم، بما في ذلك ما ينتج عنه من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وتأثيرات التضخم وتداعياته الاقتصادية، الأمر الذي ضاعف من التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة والأمن الغذائي في مصر والكثير من البلدان النامية.

العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن المائي

ونوه السفير المصري بالعلاقة الوثيقة بين الأمن الغذائي والأمن المائي الهام؛ مع أهمية التركيز على دعم نظم الغذاء وتطويرها والارتقاء بها من حيث صمودها أمام الاضطرابات المختلفة وتحديات التغيُرات المناخية، وتشجيع سبل التمويل الضروري ذات الصلة، والعمل نحو إبقاء تدفقات التجارة ونفاذ السلع والمنتجات الغذائية للدول الأكثر احتياجًا.

وأبرز حافظ نجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي عقد بشرم الشيخ مؤخراً في تبني قرارات محورية لمعالجة التأثير السلبي لتغير المناخ على الزراعة وتفاقُم أزمة الغذاء العالمية، لاسيما بالدول النامية.

واستطرد السفير حافـظ بشأن كافة الجهود التي قامت بها مصر على مدار الأعوام الماضية في إطار مبادراتها الوطنية المختلفة لتعزيز قطاع الزراعة والارتقاء بالأمن الغدائي، وذلك من حيث توسيع الرقعة الزراعية للتعامل مع الاحتياج للمحاصيل الزراعية الأساسية كالقمح والحبوب، وكذلك جهود الدولة المصرية الخاصة بإنشاء الصوامع الحديثة من أجل التخزين الاستراتيجي، فضلاً عن مواصلة انتهاج برامج تكنولوجية حديثة ومبتكرة للتكيُّف الزراعي ونظم الري.

رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي

وأكد السفير حافظ أن كل ذلك لم يكن ليحدث بمنأى عن الإجراءات المسؤولة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال إدارة الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ومصرفية رشيدة من أجل تعزيز قوة الاقتصاد المصري وصموده، ودعم نشاط القطاع الخاص، بالتوازي مع إدراك أهمية البُعد الاجتماعي ودعم القطاعات الأكثر عرضة للتضرُر.

وحول المحاور التي تمثل رؤية مصر بغية تعزيز الأمن الغذائي حول العالم، سلط السفير حافظ الضوء على أبرز ما تناوله الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خارطة طريق خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الإفريقية- الأمريكية الأخيرة، ومنها أهمية وضع آليات لتخفيف عبء الديون بشتى أنماطها، فضلاً عن أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجهة إلى إفريقيا وحث التمويل اللازم بشروط ميسرة من أجل تطوير القدرات الإنتاجية لدولها ودعم صمودها، مع النفاذ إلى التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسات المؤتمر، الذي عقد على مدار يوم كامل في العاصمة الكندية أوتاوا، شهدت مشاركة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المسئولين الكنديين والدوليين والخبراء بمختلف المجالات الزراعية والأمن والشؤون الخارجية والتجارة لتبادل الرؤى حول التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي حول العالم، والدور الذي يمكن أن تلعبه كندا لمعالجة الأزمة.