موسكو: الولايات المتحدة تهدد الدول المحايدة بفرض عقوبات

كشفت السلطات الروسية، الأربعاء، عزم الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار الدول المحايدة على رفض التعاون مع روسيا.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تنحدر إلى التهديدات بفرض عقوبات ثانوية لإجبار الدول المحايدة على رفض التعاون مع روسيا.

أشارت زاخاروفا إلى أنه بدافع من الرغبة الشديدة في إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر لروسيا، تلجأ الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى استخدام التهديدات بفرض عقوبات ثانوية من أجل إجبار الدول المحايدة على الحد من التعاون مع موسكو وفي نفس الوقت تسميه تضامنًا، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن هذا ليس تضامنًا، مشددة على أنه ابتزاز وتهديدات، مستدركة "تكسر الناس والسياسيين وتجبرهم على قبول مفهوم غريب عليهم في مثل هذه الظروف".

وأوضحت زاخاروفا أنه ليس كل شركاء روسيا قادرين على مواجهة هذه التهديدات.

الكرملين ينفى إجراء مفاوضات بين بايدن وبوتين حول الأزمة الأوكرانية

فى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونفى بيسكوف وجود خطط لإجراء مفاوضات بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، حول الأزمة الأوكرانية، وذلك وفق قناة «روسيا اليوم».

وأكد الكرملين، الأربعاء، أن إرسال الولايات المتحدة أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيصعد التوترات، لكنه لن يمنع موسكو من تحقيق أهدافها.

وأفادت "رويترز" في وقت سابق الأربعاء نقلًا عن مسئولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، تتضمن لأول مرة سلاحًا بعيد المدى.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسى، ليونيد سلوتسكى، أن بلاده ستنتصر حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا.