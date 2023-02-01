تناقش الإدمان والزواج.. مواعيد عرض «ملك وكتابة» على قناة CBC

ينطلق عرض الحكاية السادسة والأخيرة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والتي تحمل اسم "ملك وكتابة"، السبت المقبل وذلك في الثامنة مساءً على فضائية CBC.

أبطال ملك وكتابة

المسلسل بطولة ناهد السباعي، محمد مهران، سلوى محمد علي، هبة عبدالغني، محمد لطفى شاهين، وكريم داش.

قصة حكاية ملك وكتابة

تدور أحداث الحكاية حول رفض بعض الفتيات للزواج بسبب رعاية الأم، وكذلك إدمان المراهقين للمخدرات من خلال الطبيبة النفسية "ملك" التي ترفض عرض زميلها وائل بالزواج منها، بسبب خوفها على أمها المريضة ورفضها تركها لوحدها، فيما تسعى الأم لإقناع ابنتها بالزواج.

"في كل أسبوع حكاية" مكون من 30 حلقة وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبطًا بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضًا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.



ويعرض المسلسل في الثامنة مساءً على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشرة مساءً على قناة cbc دراما.

وتعرض شبكة قنوات CBC اليوم الحلقة الأخيرة من حكاية "مهلة أخيرة" التي انطلق عرض أولى حلقاتها يوم السبت الماضي في الثامنة مساءً، على قناة cbc.

ويقدم مسلسل «في كل أسبوع حكاية» وجبة درامية مكثفة لعشاق الدراما الأسرية التي استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إحيائها خلال الموسم الشتوى الذي أصبح منافسًا قويًا للموسم الرمضاني.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة حكاية مهلة أخيرة

وتعرض حكاية مهلة أخيرة المكونة من حكايات مسلسل فى كل أسبوع حكاية من 5 حلقات في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة cbc العامة، وفي الحادية عشرة مساءً على قناة cbc دراما.