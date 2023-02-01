أمطار متوسطة.. طوارئ بالقليوبية لمواجهة تبعات موجة التقلبات الجوية

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، أمطارًا متوسطة ورياحًا باردة منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن استمرار حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

فيما حذرت الإدارة العامة لمرور القليوبية قائدي المركبات علي الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة عدم تخطي السرعات المقررة خلال هذه الموجة من سوء الأحوال الجوية، وترك المسافات الكافية بين المركبات على الطرق منعًا لوقوع أي حوادث.