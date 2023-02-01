بهاء المري يكشف سبب منع الفتوى في أمر قاتل بطرس غالي

قال المستشار بهاء المري، إن سبب رفض المفتي البت في أمر «الورداني» قاتل بطرس بطرس غالي، هو أن دفاع «الورداني» دفع بأنه غير مسؤول عن أفعاله أي أنه "مجنون"، وهو ما لم تعرضه المحكمة في هذا الوقت على مستشفى للتأكد من ذلك.

وأضاف "المري" خلال ندوة مناقشة كتاب "القتل باسم الوطن والدين" على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، أن المحكمة رأت أن "الورداني" عاقلًا وليس مجنونًا، مما جعل المفتي يمتنع عن الفتوى في الأمر لكونه لم يثبت كونه عاقلًا أم مجنونًا.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الأربعاء، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في سابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.