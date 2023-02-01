الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«شباب التجمع» يعدون رؤية العمل الطلابى استعدادًا للحوار الوطنى

محمود دسوقي
محمود دسوقي

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي بحزب التجمع، لقاءً موسعًا لمناقشة الأفكار التي سيتقدم بها في جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأرسل الشباب عددًا من المقترحات أبرزها تعديل اللائحة الطلابية ورؤية لعودة العمل السياسي للجامعة، والسماح لشباب الأحزاب بإقامة أنشطة وفعاليات ثقافية وشبابية ورياضية داخل قصور الثقافة ومراكز الشباب.

وقال القيادي الشاب بحزب التجمع محمود دسوقي، وأمين الشباب السابق للحزب، إن الدولة تبنت بعد ثورة 30 يونيو أطروحات متعددة لتأهيل الشباب وتمكينهم خاصة مع توافر الإرادة السياسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار ذلك سيكون دافعًا وحافزًا إيجابيًا لدى الشباب لمشاركتهم في العمل العام، لافتًا إلى أن أزمة العزوف عن المشاركة في الحياة الحزبية بين الشباب في السنوات الأخيرة خاصة مع انتشار "ثقافة السوق" التي حولت الجامعات إلى ساحات لمهرجانات التسوق التجاري، ثقافة السوق التي هيمنت وخلقت صورة ذهنية لدى الطلاب بأن الجامعة شركة ربحية تقدم التعليم كسلعة، والتي بدورها جعلت من العزوف عن العمل الطلابي نتيجة حتمية لنشر تلك الثقافة.

وأوضح قائلًا: "منذ التعديل الأخير للائحة الطلابية تحولت الأنشطة إلى مجرد أعمال إدارية وروتينية، خاصة مع إلغاء النشاط السياسي، فضلًا عن كونه أحد أهم التأثيرات السلبية على فاعلية الطلاب ومشاركتهم في الأنشطة، فإنه يُنذر بكوارث مستقبلية، حيث إن العمل السياسي داخل الجامعات هو الطريق الصحيح تاريخيًا للتنشئة السياسية والممارسة الديمقراطية، وهو السبيل لطرح الرؤى والأفكار والحوار حولهما من أجل جامعة تنويرية، وهو الضمان بألا تتحول الجامعات لبؤر تنظيمية للتطرف والتعصب".

وتابع أنه أصبح من الضروري تعديل اللائحة الطلابية بما يضمن فتح الآفاق والسبل لكل الممارسات الديمقراطية والأنشطة السياسية داخل الجامعة، في إطار مشروع متكامل يستهدف إعادة الجامعة لدورها الأصيل في تنشئة وصناعة القيادات المستقبلية، ودورها كمنارة للعلم والاستنارة والتقدم أملًا في حركة شبابية ديمقراطية تحمل علي عاتقها وتُؤتمن على مشروع بناء الدولة الوطنية المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

اتحاد الشباب التقدمي الجامعات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي تأهيل الشباب جلسات الحوار الوطني كافة مناحي الحياة مشروع متكامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

بالمستندات.. «الدستور» يكشف تفاصيل خطيرة فى أزمة قيد الزمالك

التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2023؟

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

صور

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب «القتل باسم الوطن والدين»

إقبال شديد على معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 من الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس تشاد يزور إسرائيل لأول مرة منذ 2018

«اليونيفيل» تسعى لتسهيل مباحثات بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى

محمود عباس: الشعب الفلسطينى لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأبد