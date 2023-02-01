الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لاعب المصري يكشف أسباب فشل انتقاله للإسماعيلي في يناير 2023

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

كشف محمد دبش لاعب المصري، أسباب فشل إتمام انتقاله لصفوف الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويأتي ذلك عقب غلق باب القيد، منتصف ليلة أمس الثلاثاء 31 يناير 2023.

دبش: مسئوول كبير يرفض تواجدي في الإسماعيلي

وكتب دبش عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": بوست_لتوضيح_الحقائق".

أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، يشهد الله بأنني فعلت كل ما بوسعي للانتقال علي سبيل الاعارة إلي نادينا الحبيب النادي الاسماعيلي للوقوف بجانبه في هذا الموقف الصعب".

وأضاف:" قد قمت بكل المحاولات لإتمام الصفقة، لكن يوجد مسؤول داخل الاسماعيلي لا يرغب في وجودي داخل النادي، لوجود خلافات شخصية مسبقة مع وكيل أعمالي".

وواصل دبش:" أود أن أشكر كلاً من كابتن علي أبو جريشه، وأحمد حسام ميدو المدير الحالي للإسماعيلي، والعميد أحمد النجار، لإصرارهم لأخر يوم في القيد علي وجودي داخل النادي".

وأكمل:" لم يوفقوا في ذلك بسبب هذا الشخص المسؤول، وفي النهاية رسالتي لجمهور النادي الاسماعيلي العظيم، من خلال تواجدي في الكواليس داخل النادي الايام القليله الماضية".

وطلب لاعب المصري من جماهير أن يقفون خلف كابتن أحمد حسام ميدو، لأنه الوحيد اللي يستاهل منكم الدعم والمساندة، لأنه بيخاف علي ناديكم بجد".

وأتم:" ميدو بيدور علي مصلحة النادي أكتر من أي حد موجود داخل النادي".

#لك_الله_يااسماعيلي🇺🇦

#الأسماعيلي_كبير_بجمهوره  

دبش يكشف أسباب فشل انتقاله للإسماعيلي في شتاء 2023

ومن جانب أخر، يستعد المصري لمواجهة سموحة، عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

وكان النسر البورسعيدي تعرض للهزيمة أمام فاركو في الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف، في الظهور الأول لـ«طارق العشري» في منصب المدير الفني للفريق البرتقالي.

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