الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بدء ندوة مناقشة كتاب «القتل باسم الوطن والدين» بمعرض القاهرة الدولي

معرض الكتاب
معرض الكتاب

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة مناقشة كتاب "القتل باسم الوطن والدين" للمستشار بهاء المرى؛ وذلك ضمن فعاليات محور "كاتب وكتاب" ببلازا ١ فى معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤.

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وقال المستشار بهاء المري، إن كتابه "القتل باسم الوطن والدين" من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، مشيرا إلى أن للقتل تعريفات عديدة فى القانون الجنائى؛ منها أن تقتل دفاعا عن البلد، أو الدفاع عن النفس، لافتا إلى أن هذا الكتاب ينصب على القتل الزائف الذي يضاف إليه جريمة الكذب والتضليل عندما يدعى بعض القتلة أن قتلهم بغرض سياسية.

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وأشار إلى أن رائده فى هذا الكتاب هو البحث عن الحقيقة، ورغم تشرفه بعضوية اتحاد كتاب مصر إلا أنه إلى جانب بحثه عن الحقيقة إلا أنه تأثر فيه بعمله كقانونى؛ مشيرا إلى أنه تتبع ملفات القضايا السياسية منذ النصف الأول فى القرن العشرين.

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

القتل باسم الوطن والدين القانون الجنائي القضايا السياسية معرض القاهرة الدولي للك معرض القاهرة الدولى معرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤

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