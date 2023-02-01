برلمانية تعلن قرب مد وتدعيم بخطوط المياه بالزقازيق في الشرقية

عقدت النائبة مى أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اجتماعا مع المهندس فتحى بنداري، رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي، لمناقشة أعمال المد والتدعيم لخطوط المياه بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن خطة تطوير المركز.

ووجهت رشدي، الشكر للمهندس فتحي بنداري على استجابته للمطالب التي تقدمت بها خلال الاجتماع، موضحة أنه تم التأكيد على تنفيذ جميع الطلبات المتعلقة بأعمال المد والتدعيم لخطوط المياة بالمركز في القريب العاجل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى هناك العديد من القرى والمناطق بالمركز التي تعاني من ضعف في المياه، والتي ينتج عنها انقطاع في المياه بصفة مستمرة والساعات طويلة، لذلك كانت حريصة علي عقد هذا الاجتماع لتلبية الطلبات والمقترحات التي يتم بها الأهالي، وفي إطار حرصها الدائم لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق وتقدمت النائبة مي أسامة رشدى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عضو حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن حوادث انهيارات العقارات القديمة.

وقالت النائب مي رشدي، في طلبها، إنه فى ظل مبادرة الرئيس "حياه كريمة" فإن الحفاظ على حياة المواطن المصري والأسر المصرية أولوية قصوى.

وأشارت النائبة إلى أن محافظة القاهرة قد أهملت في مسؤوليتها، حيث أن العقار ذو طراز معماري، وكان قد صدر له قرار ترميم، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار، وتقع هنا على المحافظة مسؤولية متابعة قراراتها، مشددة على أن ظاهرة وقوع ضحايا من المصريين نتيجة سقوط العقارات القديمة أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام والتدخل العاجل من الدولة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.