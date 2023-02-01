الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات فى الإسماعيلية وأسيوط بـ1.3 مليون جنيه

ضبط مخدرات في الإسماعيلية
ضبط مخدرات في الإسماعيلية

شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات لضبط المواد المخدرة في محافظتي الإسماعيلية، أسيوط، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى ومديريتي أمن الإسماعيلية، أسيوط، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وضبطت مديرية أمن الإسماعيلية عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرامًا، مبلغ مالى، هاتف محمول.

كما تم ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة، أبوصوير، وبحوزتها 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وتمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة أسيوط، وبحوزته كمية لمخدر الأيس- شابو- بندقية آلية و2 خزينة، وعدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض، ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,300,000 جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالوقائع، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

الإسماعيلية وأسيوط مخدرات ضبط طربة لمخدر الحشيش مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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