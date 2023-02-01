مصطفى مدبولى: طرح 20 شركة على الأقل فى البورصة.. والإعلان عن الخطة التفصيلية الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس استعرض عددا كبيرا من الإجراءات لدفع عجلة الاقتصاد في المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في استخراج الرخصة الذهبية لعدد أكبر من المشروعات، تمت الموافقة على استخراج 9 رخص.

وأشار رئيس الوزراء فى كلمته خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أن الرخصة الذهبية تصدر فى صورة كارت ذكي عليه كافة البيانات وهي خطوة مهمة جدا تتخذها الدولة للإسراع فى الحصول على الرخص، مضيفًا أن المجلس يوسع كل مرة عدد الأنشطة ووافقنا على إصدار 4 رخص جديدة وتبدأ الاستثمار فى استخراج الرخص لهم وهناك مدة محددة لهذه الرخص.

وتابع: الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم هذا القطاع، وهناك لجنة تحت إشرافي الشخصي داخل مجلس الوزراء، كمنفذ آخر للحصول على الرخص الذهبية وهو توجه مهم جدا من الدولة فى هذا الشأن.

وحول أزمة الافراجات الجمركية، قال رئيس الوزراء إنه على مدار اليوم يكون هناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي للإسراع فى إخراج السلع من الموانئ واليوم نؤكد أن الأزمة انتهت والأمور تسير بشكل جيد.

وأشار إلى حرص المجلس على الجلوس مع كل القطاعات بالأخص قطاع الصناعة والاجتماع بشكل دوري مستمر مع الغرف للوقوف على تحديات الصناعة.

وأضاف أنه كان هناك تحد يواجه القطاع العقاري فى ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء وجلسنا مع المطورين أكثر من جلسة وبناء على التنسيق مع وزير الإسكان، صدرت قرارات مهمة للقطاع العقاري، وسنمد مدد زمنية بنسبة 20% ونرحل الأقساط على المطور لنفس المدة لتقليل الضغط عليهم.

وأردف: أيضا كنا نعتبر المشروع مكتملا عندما تصل نسبة التنفيذ 90% وخفضت هيئة المجتمعات النسبة لتصل 85% للتنفيس عن المطورين أكثر، وكان هناك 2% إضافية وزارة المالية وافقت على تخفيض الـ2 لـ1% فقط.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى برنامج الطروحات، قائلًا: نحن فى اجتماعات يومية خاصة بهذا الموضوع بحضور كل المعنيين وسنعلن عن الخطة التفصيلية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وستكون النسبة لن تقل عن 20 شركة وهي شركات تطرح لأول مرة لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمستثمرين.

وتابع: عندما نطرح لمستثمر استراتيجي هذا يعني رفع رأس مال الشركة، وإعادة تأهيلها وهو هدف استيراتيجي أعلنا عنه من خلال وثيقة ملكية الدولة، وسنعلن الخطة التفصيلية كاملة.