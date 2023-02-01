الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال كبير على جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب في سابع أيام المعرض

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، زحامًا شديدًا في سابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسط إقبال كبير على إصدارات الهيئة التي طرحتها في جناحها.

ويواصل الآلاف توافدهم على معرض الكتاب في دورته الرابعة والخمسون، بعد أن تخطى عدد الزوار حاجز المليون زائر أول أمس.

 

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

بأرض المعارض ركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب رواد معرض القاهرة لهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة للكتاب هذا العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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