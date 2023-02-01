الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى طالب مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية بالطريق الإقليمى، نزلة قرية بني صالح، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بإشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بالطريق الإقليمى، نزلة قرية بنى صالح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "حسن. أ"، 21 عامًا، طالب مقيم الحميدية، إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة بخارية يستقلها، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى إلى مستشفى بلبيس المركزى.

والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، وتم التحفظ على السيارة النقل.

طالب مصرع محافظة الشرقية الطريق الإقليمي دراجة بخارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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