إيرادات العراق النفطية تبلغ أكثر من 7 مليارات دولار خلال يناير

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر يناير الماضي.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر يناير الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت 101 مليون و245 ألفا و95 برميلا، بإيرادات بلغت 7.690 مليار دولار .

وأضاف البيان: مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و460 ألفا و50 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و475 ألفا و516 برميلا.

وأشار إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (75.96 ) دولار.

يذكر أنه ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 85.66 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.4% إلى 79.21 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو واحد بالمائة.

وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، ما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.