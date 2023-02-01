برلمانية: الإشادة الأمريكية بجهود لجنة العفو الرئاسى تبرز نجاح مصر فى الملف الحقوقى

وصفت النائبة رولان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجهود لجنة العفو الرئاسي، بالإشادة التي تبرز نجاح الدولة المصرية في الملف الحقوقي.

واعتبرت "لاشين"، فى بيانٍ صحفي لها، إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجهود لجنة العفو الرئاسي تغييرًا كبيرًا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية إزاء الدولة المصرية، مؤكدة أن هذه الإشادة تمثل شهادة دولية مهمة بأن خطوات لجنة العفو الرئاسي أصبحت محل تقدير من خارج مصر، كما هي محل تقدير داخل مصر.

وأشارت النائبة رولان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية منذ سنوات اتخذت مسارًا جادًا للنهوض بملف حقوق الإنسان وتعزيزه على مختلف المستويات، وتكللت جهود الدولة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي انخرط بها مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان، وذلك في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذها من خلال ممارسات عملية على أرض الواقع، وكان من بين تلك الجهود تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي تبلورت حصيلة جهودها في خروج ما يتجاوز عن 1200 شخص مع وضع برامج لتأهيل ودمج المفرج عنهم في الحياة المجتمعية من جديد.

وأكدت أن العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الحالي تتسم بالندية، وأن ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ليست به مجاملة وإنما يتحدث عن واقع حقيقي، مؤكدة أن النهوض بملف حقوق الإنسان وصل لمستوى غير مسبوق وجميع دول العالم تشهد بذلك.

وأوضحت أن تحركات مصر في ملف حقوق الإنسان نابعة من إرادتها الخاصة، ومن أجل أن يحصل المواطن على كل حقوقه في عهد الرئيس السيسي، موضحة أن كل مواطن له دور في تنفيذ ملف واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن ملف الحقوق والحريات هو مسئولية مشتركة بين الجميع.