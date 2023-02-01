طوارئ فى الإسماعيلية لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة.

وأكد اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ، على رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة، وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، تنفيذًا لتعليمات معالى الوزير المحافظ.

وتابع أن غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تكون في حالة انعقاد دائم على مدار الـ٢٤ ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وكذا متابعة بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة، للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات.

كما تم توجيه مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

هذا مع التأكيد على ضرورة تعاون كل الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار، والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينها أثناء فترة سقوط الأمطار، وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الإسماعيلية.