الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال كبير على معرض الكتاب في سابع أيامه

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت ساحة معرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الأربعاء، إقبالاً كبيراً من الجمهور في سادس أيام المعرض، لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية من جميع الدول العربية والفئات العمرية وسط حالة من البهجة والتفائل على الرغم من برودة الطقس.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

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ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض الكتاب
معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

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يشارك في معرض القاهرة للكتاب وم الأربعاء معرض القاهرة الدولي للكتاب ا معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب فعاليات معرض القاهرة

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