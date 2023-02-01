الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الشيتاني: معدل انخفاض المواليد بطيء ونهدف للوصول إلى الاستقرار السكاني

الدكتور عاطف الشيتاني،
الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي سابقاً

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً، إن متابعة عدد المواليد شهرياً مرهق جداً، لذلك الإحصائين يفضلون الإحصاء سنوياً، لأن المواليد يمكن أن تزيد أو تقل في شهور معينة، ولابد من فترة زمنية معينة لمراقبة المعدل. 

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترانيوز"، أن معدل المواليد يشهد انخفاضاً تدريجياً طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولكنه ليس الانخفاض المنشود والذي تطمح إليه الحكومة المصرية.

الشيتاني:معدل المواليد يشهد انخفاضاً تدريجياً

وأشار الشيتاني إلى أن برنامج الحوافز الإيجابية الذي تم استعراضه في اجتماع مجلس الوزراء، يهدف للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً حتى نصل إلى أن كل 10 سيدات في المستقبل تنجبن 16 مولودا بدلا من 28 مولودا.

وأكد مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً، أن الأرقام قد تبدو بسيطة للمطلع عليها لكن تنفيذها ليس سهلا على الإطلاق، ومن المتوقع أن نصل إلى هذه النسبة لكن بعد فترة ليست بقصيرة، موضحا أن محطة الاستقرار الوحيدة في النسبة السكانية هي أن يكون هناك توازن بين عدد المواليد والوفيات.

 

المجلس القومي للسكان المركزي للتعبئة العامة انخفاض المواليد حكومة المصرية عدد المواليد عاطف الشيتاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

سقوط عصابة «موظفى البنك المزيفين».. سرقوا 170 ألف جنيه من العملاء

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

بالخرائط.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

إقبال شديد على معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 من الشباب

مناقشة كتاب ورشة الزيتون بمعرض القاهرة الدولي 2023

سابع أيام معرض الكتاب.. الزحام متواصل

محطة تل أبيب

المزيد

«اليونيفيل» تسعى لتسهيل مباحثات بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى

محمود عباس: الشعب الفلسطينى لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأبد

الجيش اللبنانى يطالب بإزالة التعديات الإسرائيلية على طول الخط الأزرق