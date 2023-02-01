الشيتاني: معدل انخفاض المواليد بطيء ونهدف للوصول إلى الاستقرار السكاني

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً، إن متابعة عدد المواليد شهرياً مرهق جداً، لذلك الإحصائين يفضلون الإحصاء سنوياً، لأن المواليد يمكن أن تزيد أو تقل في شهور معينة، ولابد من فترة زمنية معينة لمراقبة المعدل.

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترانيوز"، أن معدل المواليد يشهد انخفاضاً تدريجياً طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولكنه ليس الانخفاض المنشود والذي تطمح إليه الحكومة المصرية.

الشيتاني:معدل المواليد يشهد انخفاضاً تدريجياً

وأشار الشيتاني إلى أن برنامج الحوافز الإيجابية الذي تم استعراضه في اجتماع مجلس الوزراء، يهدف للوصول إلى معدل إنجاب أقل مما هو عليه حالياً حتى نصل إلى أن كل 10 سيدات في المستقبل تنجبن 16 مولودا بدلا من 28 مولودا.

وأكد مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً، أن الأرقام قد تبدو بسيطة للمطلع عليها لكن تنفيذها ليس سهلا على الإطلاق، ومن المتوقع أن نصل إلى هذه النسبة لكن بعد فترة ليست بقصيرة، موضحا أن محطة الاستقرار الوحيدة في النسبة السكانية هي أن يكون هناك توازن بين عدد المواليد والوفيات.