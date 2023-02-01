إحالة 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر الجديدة لـ«الجنايات»

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة وبحوزتهم مبالغ مالية عملات -محلية وأجنبية- .



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع المتهم الثانى والثالث لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.