«تعليم القاهرة» تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية لطلاب المدارس

حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خطورة الألعاب الإلكترونية على طلاب المدارس.

وجه أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، بوضع خطة لمجابهة تلك الظاهرة ومتابعة تنفيذها بالإدارات التعليمية، مؤكدًا على تنظيم ندوات توعية وبرامج بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب.

ودعا "موسي" مسئولى الأنشطة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى التعاون وعقد ندوات وبرامج لتوعية الطلاب بخطورة هذة الألعاب والتأكيد على عدم ممارستها حرصاً على سلامتهم مع التأكيد على الإهتمام بالأنشطة المدرسية وشغل أوقات الطلاب بطريقة سليمة.

ووجه مدير المديرية، رسالة لأولياء الأمور على أهمية وجود رقابة من ولى الأمر لحماية الأبناء من ممارسة الألعاب العنيفة التى من الممكن أن تؤثر على شخصيتهم في وقتًا لاحق ووقوعهم فريسة لإدمان هذه الألعاب.

من جانبها أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل إسيتفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين/الاخصائيين المساعدين المتعاقدين والمعلمين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 29/1/2023 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين فى 30/6/2023 على أن يقدم المعلمين / الأخصائين المساعدين الذى تنطبق عليه الشروط ملف متكامل بالإدارة التعليمية التابع لها تمهيداً لتسليمه لفروع الاكاديمية.

1 - صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين.

2 - نسخة طبقة الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود.

3 - شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو اخلاء الطرف الدال عليها.

4 – إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإنتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين فى مسابقة ال30 ألف معلم طبقا لما هو متضمن فى عقودهم و يعفى ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط)

5 - شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL، أو شهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windowsو المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية: - الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

- شهادة IC3 pluc

- شهادة MICIT والتي تصدرها شركة MKCL

- الدبلوم الدولى في مهارات تقنية المعلومات Cambridge IT Skills

6- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة و الموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية.

7 - خطاب ترشح من مدير المدرسة.

8 - صورة طبق الاصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

9 - شهادة الدبلوم العام فى التربية لغير خريجي كلية التربية.

10- مفردات المرتب موضحاً بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.

11- صورة بطاقة الرقم القومي.