الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تعلن عن 2975 فرصة عمل في 13 محافظة.. منها لذوي الهمم

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة حسن شحاتة

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 13 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد،في التخصصات الأتية: مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج ، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى. 

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

وزارة القوى العاملة قطاع خاص ذوى القدرات الخاصة وظيفة خالية وظائف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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