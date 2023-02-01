الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سحر الفراعنة.. الكنوز المصرية القديمة تثير الإعجاب في معرض فيرينيس

الحضارة الفرعونية
الحضارة الفرعونية

أكدت صحيفة "هال ديلي ميل" البريطانية، أن معرض فيرينيس للفنون الذي يعد أبرز المعالم السياحية في مدينة هال البريطانية، سيضم العديد من الكنوز المصرية القديمة المثيرة للإعجاب والذهول خلال افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام. 

وأعلنت الصحيفة، عن إنشاء معرضيين جديدين داخل المتحف البريطاني من الجمعة 17 مارس إلى الأحد 18 يونيو المقبل، للزوار الراغبين في اكتشاف المزيد الحضارة الفرعونية القديمة الرائعة والمثيرة للذهول والاعجاب.  

جاذبية الحضارة الفرعونية في المتحف البريطاني

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رحلة فك الهيروغليفية.. كيف كشف حجر رشيد عظمة الحضارة الفرعونية؟

وتابعت أن مصر القديمة والحضارة المصرية الفرعونية وأسرارها وعالم الحياة والبعث والإبداع الذي يهب للحياة أكثراً روعاً وجمالاً، كان له جاذبية كبيرة وسحر خاص للأجيال الحالية والقادمة في جميع أنحاء العالم. 


كما يسلط المعرض الفني الضوء على فصلين هامين في فهم العالم الحديث للعصور المصرية القديمة، وفك شفرة حجر رشيد في عام 1822 واكتشاف قبر توت عنخ آمون في عام 1922، التي أثارت ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم.


وأوضحت الصحيفة، أن المعرض سيبرز أهمية غموض اللغة الهيروغليفية المصرية والتي تظل حقيقية لأكثر من 40 عقداً، والذي يظهر جمال ولغة الهيروغليفية، فضلا عن النظرة الثاقبة على أهمية الكتابة الهيروغليفية للمصريين القدماء، والتي كانت تلعب دورًا محوريًا في حياتهم.  


ويشمل المعرض الأكثر شهرة في هال البريطانية، مقتطفات من كتاب الموتى، وعتب كبير من الحجر الجيري يكشف عن اسم الفرعون رمسيس الثالث وتمثال الجد الذي ساعد في الحفاظ على ذكرى الموتى على قيد الحياة. 


وقال هارويج فيشر، مدير المتحف البريطاني، "يصادف المعرض 200 عام على الإنجاز الرائع لفك رموز اللغة المفقودة منذ زمن طويل، ولأول مرة منذ آلاف السنين، استطاع المصريون القدماء التحدث مباشرة، وذلك من خلال كسر الشفرة، منحنا فهمنا لهذه الحضارة الرائعة نافذة غير مسبوقة على الناس في الماضي وطريقة حياتهم".


وتابع أن المعرض الثاني المقرر إقامته وسط المدينة في وقت لاحق من هذا العام، سيحكي قصة العديد من الأساطير والخلافات حول كنوز مقبرة توت عنخ آمون. 


وأضاف كما سيضم مجموعة هال الخاصة من النسخ المقلدة المصنوعة خصيصًا لبعض الأشياء الموجودة في المقبرة.


كما قال المستشار أليسون كولينسون، رئيس مجلس إدارة Hull Culture and Leisure Ltd: "لقد سحرت مصر القديمة الناس على مدى أجيال، ومن المثير أن معرض فيرينيس، بمساعدة المتحف البريطاني، قادرون على تقديم هذه المعارض، والتي ستعرض هذا الفصل المثير للروعة والذهول من التاريخ ليستمتع به السكان البريطانيون وأطفال المدارس.

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صحيفة صينية: مصر تواصل حملتها لاستعادة حجر رشيد من المتحف البريطانى

معرض فيرينيس الكنوز المصرية لمثيرة للاعجاب الذهب المتحف البريطاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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