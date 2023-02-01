الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع تركيز المستثمرين على قرار الفيدرالي الأمريكي

الذهب
الذهب

تحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق، اليوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر له في وقت لاحق من نفس اليوم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.50 دولار.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 1-2-2023


وقال مات سيمسون، كبير محللي الأسواق في ستي إندكس، إن الذهب سيظل فوق مستوى 1900 دولار قبل اجتماع المجلس، ويجب سماع رسالة المجلس لمعرفة الاتجاه المحتمل للمعدن فيما بعد.
من المقرر صدور قرار المجلس اليوم الأربعاء، ويليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر.
انخفاض أسعار الفائدة يميل لأن يكون مفيدا للذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

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ذا ناشونال: الطلب العالمى على الذهب يصل إلى أعلى مستوى فى 11 عامًا


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1008.62 دولارً، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى
1647.17 دولار.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الطلب العالمي على الذهب يصل إلى أعلى مستوى في 11 عامًا في عام 2022 بسبب مشتريات التجزئة والبنوك المركزية.

وارتفع الطلب على الذهب بنسبة 18% في عام 2022 إلى أعلى مستوى في 11 عامًا عند 4741 طنًا، مدفوعًا بزيادة في الشراء من قبل مستثمري التجزئة والبنوك المركزية التي تدعم احتياطياتها من السبائك، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

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أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 2023

قال مجلس الذهب العالمي في تقريره السنوي إن طلب البنك المركزي السنوي على الذهب زاد بأكثر من الضعف إلى 1136 طنا العام الماضي - أكبر زيادة سنوية له منذ 1967 - من 450 طنا في العام السابق وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المرتفع.

الذهب السياسة النقدية الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الذهب الاونصة العقود الأمريكية

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وائل لطفي

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