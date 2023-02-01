الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ذا ناشونال: الطلب العالمى على الذهب يصل إلى أعلى مستوى فى 11 عامًا

الذهب
الذهب

قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الطلب العالمي على الذهب يصل إلى أعلى مستوى في 11 عامًا في عام 2022 بسبب مشتريات التجزئة والبنوك المركزية.

وارتفع الطلب على الذهب بنسبة 18% في عام 2022 إلى أعلى مستوى في 11 عامًا عند 4741 طنًا، مدفوعًا بزيادة في الشراء من قبل مستثمري التجزئة والبنوك المركزية التي تدعم احتياطياتها من السبائك، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

قال مجلس الذهب العالمي في تقريره السنوي إن طلب البنك المركزي السنوي على الذهب زاد بأكثر من الضعف إلى 1136 طنا العام الماضي - أكبر زيادة سنوية له منذ 1967 - من 450 طنا في العام السابق وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المرتفع.

ومن بين البنوك المركزية التي اشترت الذهب العام الماضي تلك الموجودة في تركيا والصين ومصر وقطر.

وقال التقرير إن الطلب الاستثماري على الذهب في عام 2022 ارتفع بنسبة 10% عن العام السابق.

وأضافت أن طلب مستثمري التجزئة كان مدفوعًا بالتباطؤ الملحوظ في تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) والطلب القوي على الذهب والعملات المعدنية.

وأدى الاستثمار النشط في تجارة التجزئة إلى رفع الطلب على العملات المعدنية والعملات المعدنية إلى أعلى مستوى في تسع سنوات. عوض النمو القوي في أوروبا وتركيا والشرق الأوسط تباطؤًا حادًا في الصين ، حيث انخفض الطلب بسبب العوامل المرتبطة بـ Covid-19 ، وفقًا لـ WGC.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في WGC: "في العام الماضي ، شهدنا أعلى مستوى للطلب السنوي على الذهب منذ أكثر من عقد ، مدفوعًا جزئيًا بطلب البنك المركزي الهائل على أصول الملاذ الآمن، ولعبت محركات الطلب المتنوعة للذهب دورًا متوازنًا حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى بعض التدفقات الخارجية التكتيكية لصناديق الاستثمار المتداولة ، في حين حفز التضخم المرتفع على الاستثمار في سبائك الذهب والعملات المعدنية، وظلت الحاجة إلى حماية الثروة في البيئة التضخمية العالمية الدافع الأساسي لمشتريات الاستثمار في الذهب.

البنك المركزي البنوك المركزية الطلب العالمي العملات المعدنية العام الماضي

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وائل لطفي

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