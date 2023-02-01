أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 1-2-2023
يزداد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء لمعرفة السعر الذي وصل له مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خاصة باعتبار المعدن الأصفر الملاذ الآمن للكثيرين لحفظ أموالهم.
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2023
نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2023 ومنها عيار 21 الأكثر أهمية عند الكثيرين.
سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم الأربعاء 1-2-2023
1971.5 جنيه للبيع
1942.75 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم الأربعاء 1-2-2023
1807.25 جنيه للبيع
1781 جنيها للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم الأربعاء 1-2-2023
1725 جنيها للبيع
1700 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الأربعاء 1-2-2023
1478.5 جنيه للبيع
1457.25 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء 1-2-2023
1150 جنيها للبيع
1133.25 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 12 اليوم الأربعاء 1-2-2023
985.75 جنيه للبيع
971.5 جنيه للشراء
سعر جرام الذهب من عيار 9 اليوم الأربعاء 1-2-2023
739.25 جنيه للبيع
728.5 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب اليوم الأربعاء 1-2-2023
13800 جنيه للبيع
15025 جنيه للشراء