أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 1-2-2023

يزداد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء لمعرفة السعر الذي وصل له مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خاصة باعتبار المعدن الأصفر الملاذ الآمن للكثيرين لحفظ أموالهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2023 ومنها عيار 21 الأكثر أهمية عند الكثيرين.



سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم الأربعاء 1-2-2023

1971.5 جنيه للبيع

1942.75 جنيه للشراء



سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم الأربعاء 1-2-2023

1807.25 جنيه للبيع

1781 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم الأربعاء 1-2-2023

1725 جنيها للبيع

1700 جنيه للشراء



سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الأربعاء 1-2-2023

1478.5 جنيه للبيع

1457.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء 1-2-2023

1150 جنيها للبيع

1133.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 12 اليوم الأربعاء 1-2-2023

985.75 جنيه للبيع

971.5 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 9 اليوم الأربعاء 1-2-2023

739.25 جنيه للبيع

728.5 جنيه للشراء



سعر جنيه ذهب اليوم الأربعاء 1-2-2023

13800 جنيه للبيع

15025 جنيه للشراء



