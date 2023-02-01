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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 1-2-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

يزداد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء لمعرفة السعر الذي وصل له مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خاصة باعتبار المعدن الأصفر الملاذ الآمن للكثيرين لحفظ أموالهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 1-2-2023 ومنها عيار 21 الأكثر أهمية عند الكثيرين.
 

سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم الأربعاء 1-2-2023 

1971.5 جنيه للبيع

1942.75 جنيه للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم الأربعاء 1-2-2023 

1807.25 جنيه للبيع

1781 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم الأربعاء 1-2-2023 

1725 جنيها للبيع

1700 جنيه للشراء
 

سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الأربعاء 1-2-2023 

1478.5 جنيه للبيع

1457.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء 1-2-2023 

1150 جنيها للبيع

1133.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 12 اليوم الأربعاء 1-2-2023 

985.75 جنيه للبيع

971.5 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب من عيار 9 اليوم الأربعاء 1-2-2023 

739.25 جنيه للبيع

728.5 جنيه للشراء
 

سعر جنيه ذهب اليوم الأربعاء 1-2-2023 

13800 جنيه للبيع

15025 جنيه للشراء

 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب من عيار سعر جرام الذهب عيار 21 عيار 18 عيار 24

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