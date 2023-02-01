بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم دراجة نارية مع «كارو» بالإسماعيلية

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرين، في حادث تصادم دراجة نارية مع عربة كارو في عزبة العمدة في نطاق قرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد تصادم دراجة نارية رقم ط. ه. م9276 مع عربة كارو بنطاق قرية سرابيوم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وكشفت مصادر طبية، أن المتوفين والمصابين في الحادث، هم: مصرع محمد عماد عبد السلام 18 سنة يقيم في الدبابات بقرية أبوعطوة، وأصيب كلا من الطفل ماهر مصطفى عبد الله رجب

7 سنوات يقيم بالزقازيق محافظة الشرقية، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشنة وحيد عوض النجدي 44 سنة يقيم في الضبعية بقرية أبو عطوة وأصيب بكدمة بالصدر، ومازن ياسر محمد عبد الرحمن 7 سنوات يقيم في الدبابات بقرية أبوعطوة وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ابراهيم زيدان محمود 18 سنة يقيم في الدبابات بقرية أبو عطوة وأصيب بأعراض ما بعد الإرتجاج وكسر بالذراع الأيمن، ومنار ياسر محمد عبد الرحمن 12 سنة تقيم بنفس العنوان وأصيبت بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واضطراب بدرجة الوعي.

ونقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى الحميات، والمصابين للمجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.