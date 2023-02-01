الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم دراجة نارية مع «كارو» بالإسماعيلية

تصادم دراجة نارية
تصادم دراجة نارية

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرين، في حادث تصادم دراجة نارية مع عربة كارو في عزبة العمدة في نطاق قرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد تصادم دراجة نارية رقم ط. ه. م9276 مع عربة كارو بنطاق قرية سرابيوم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ودفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وكشفت مصادر طبية، أن المتوفين والمصابين في الحادث، هم: مصرع محمد عماد عبد السلام 18 سنة يقيم في الدبابات بقرية أبوعطوة، وأصيب كلا من الطفل ماهر مصطفى عبد الله رجب 
7 سنوات يقيم بالزقازيق محافظة الشرقية، وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشنة وحيد عوض النجدي 44 سنة يقيم في الضبعية بقرية أبو عطوة وأصيب بكدمة بالصدر، ومازن ياسر محمد عبد الرحمن 7 سنوات يقيم في الدبابات بقرية أبوعطوة وأصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ابراهيم زيدان محمود 18 سنة يقيم في الدبابات بقرية أبو عطوة وأصيب بأعراض ما بعد الإرتجاج وكسر بالذراع الأيمن، ومنار ياسر محمد عبد الرحمن 12 سنة تقيم بنفس العنوان وأصيبت بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واضطراب بدرجة الوعي.

ونقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى الحميات، والمصابين للمجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم. 
وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

كُتّاب ونُقّاد: «حجاب الساحر» رواية الشفقة والأرق والتضامن الإنساني

«الفول» بـ32 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء

نائب محافظ البحيرة تشرف على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى