مودرن دبلوماسى: انضمام مصر والسعودية للبريكس له تأثير إيجابى على الاقتصاد العالمى

قالت مجلة مودرن دبلوماسي الأمريكية إن انضمام كل من مصر والسعودية إلى مجموعة البريكس سوف يكون له تأثير إيجابي كبير على النظام والاقتصاد العالمي.

دول البريكس

قالت مودرن دبلوماسي: تمثل دول البريكس، وهي خمسة اقتصادات ناشئة رئيسية، حوالي 26% من المنطقة الجغرافية في العالم، ويبلغ عدد سكانها 2.88 مليار نسمة، أي حوالي 42% من سكان العالم، وتشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتم الحديث عن توسيع مجموعة البريكس في يونيو 2022 في قمة المجموعات التي عقدت في بكين، ستنعقد قمة 2023 في جنوب أفريقيا.

نتائج انضمام مصر والسعودية لمجموعة البريكس

ووفقا لـ مودرن دبلوماسي فإنه إذا انضمت المملكة العربية السعودية ومصر إلى عضوية البريكس، فسيكون لذلك تأثير هائل على النظام العالمي والاقتصاد العالمي، حيث ستتم تقوية دائرة نفوذ الدول المنتجة للنفط وسيتم تغيير هيكل سوق النفط في الاقتصاد العالمي.

ونظرًا لأن الصين وروسيا وإيران لديها منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها ستقيم المزيد من التحالفات لمحاربة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في العالم.

ونظرًا لأن الدولار الأمريكي هو العملة المهيمنة في العالم في النظام المالي والنقدي العالمي ، وهو مركز القيادة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية ، فسيتم تقويض التأثير الاحتكاري للدولار. إذا توصلت دول البريكس إلى اتفاق لمواصلة تجارتها من خلال عملة مشتركة ، فسيتم تسريع عملية التحرر من الدولرة وسيتم حل أزمة احتياطي معظم البلدان.

كما سيتم توسيع استثمارات الصين وروسيا في القارة الأفريقية لاسيما وأن الصين هي أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا وتعد جنوب أفريقيا أكثر تقدمًا من أي دولة أخرى في أفريقيا بسبب ثروتها الطبيعية وموقعها.

كما إزالة الدولار من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الولايات المتحدة على تغيير سلوك خصومها و إذا توسع بريكس باستمرار، فسوف تروج الصين بسهولة لأجندتها واستراتيجيتها الكبرى في العالم.