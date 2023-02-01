الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيرو.. المحتجون يحاولون اقتحام أكبر مطار في البلاد

تظاهرات في بيرو
تظاهرات في بيرو

أعلنت الشرطة البيروفية أن المحتجين حاولوا اقتحام مطار "خورخي تشافيز" الدولي بالعاصمة ليما، وأن الشرطة تمكنت من منعهم من ذلك.

وأكد بيان للشرطة، الثلاثاء، أن أفراد الشرطة تمكنوا من تفريق المتظاهرين المتجهين إلى المطار، ويحرسون المطار حاليا.

يذكر أن الاحتجاجات في بيرو، التي يطالب المشاركون فيها بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مستمرة في البلاد منذ عزل البرلمان للرئيس بيدرو كاستيليو في ديسمبر الماضي.

وقتل في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين ما لا يقل عن 58 شخصا، وأصيب أكثر من ألف شخص بجروح.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد، حيث قطع المتظاهرون الطرق وحاصروا المطارات وبعض المواقع الحيوية.
 

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وائل لطفي

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