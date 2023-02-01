التحريات: المتهم بغسل 75 مليون جنيه وضع مبالغ مالية فى حسابات أفراد أسرته

كشفت تحريات رجال مباحث الأموال العامة، أن المتهم الذي تم ضبطه، أمس الثلاثا،ء بغسل ٧٥ مليون جنيه بالقاهرة، قام بتأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية.



كما وضع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعه.



وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.



يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.