الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: المتهم بغسل 75 مليون جنيه وضع مبالغ مالية فى حسابات أفراد أسرته

متهم
متهم

كشفت تحريات رجال مباحث الأموال العامة، أن المتهم الذي تم ضبطه، أمس الثلاثا،ء بغسل ٧٥ مليون  جنيه بالقاهرة، قام بتأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية.


كما وضع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعه.


وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

أفراد أسرته ارتكاب جريمة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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