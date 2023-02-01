محمود عباس: الشعب الفلسطينى لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلى للأبد

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأبد، مضيفا "لن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات ودهس كرامة الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال".

وتابع في كلمة مشتركة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي- أن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي هي نقطة الأساس للعودة للأفق السياسي وإنهاء الاحتلال وفق المراجع الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

كما أدان الرئيس الفلسطيني بشدة الممارسات الإسرائيلية التي قال إنه يجري غض الطرف عنها وتشمل القتل وهدم المنازل وضم المزيد من الأراضي والتهجير القسري وتغيير هوية القدس وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وعمليات التطهير العرقي.

وأكد عباس أن استمرار معارضة دفاع الشعب الفلسطيني عن وجوده وحقوقه المشروعة أمام المحافل والمحاكم الدولية وعدم توفير الحماية الدولية له هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على الاستمرار في انتهاكاته.

وأضاف أن فلسطين أظهرت دوما التزامها بقرارات الشرعية الدولية ونبذ العنف والارهاب واحترام الاتفاقات الموقعة، كما تبدي الآن الاستعداد للعمل مع الادرارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: "استنفذنا كل الوسائل مع إسرائيل لحملها على وقف الانتهاكات وفق الاتفاقات الموقعة والالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب...اتخذنا عددا من القرارات بدأنا في تنفيذها بهدف حماية مصالح مواطنينا".