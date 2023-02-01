الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مصطفى النشار: أى مشكلة يعانى منها الإنسان هى فى الأساس مشكلة فكرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

مصطفي النشار: أي مشكلة يعاني منها الإنسان هي في الأساس مشكلة فكرية. وحول أهمية الفلسفة ودورها في حياة الناس اليومية، وتشابكها مع مفردات الحياة الإنسانية، قال المفكر الدكتور مصطفى النشار: نهتم في جامعة القاهرة بما يسمى الاستشارة الفلسفية، ضمن تطوير تدريس الفلسفة ودمجها في حياة الناس.

وأوضح أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة مصطفى النشار، خلال ندوة “نحن والفلسفة”، والتي عقدت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم: كان لتطوير الفلسفة في صور الفلسفة التطبيقية وربطها بالواقع والبيئة الخارجية والأخلاق، لها علاقة بكل شئ حتي بالمهن وهو ما يعرف بـ “أخلاقيات المهنة”، ونحن كفلاسفة من يضع كود أخلاقيات المهن.

ــ عيادات تعالج بالفلسفة 

وأضاف “النشار”: الاستشارة الفلسفية مدخل آخر مهم جدا لتطوير نحن والفلسفة، حتي لا يكون المجتمع في واد والفلسفة في واد آخر. الفلسفة في كل أنحاء العالم الآن وفي كل مكان، في الوزارات، وفي المراكز الاستراتيجية في العالم كله. كما أن هناك في الغرب عيادات فلسفية، وكلنا نعلم معني العيادة، أي أن تذهب إلي الطبيب ليعالجك، والعيادات الفلسفية، مثلها مثل العيادات النفسية تقدم العلاج بالفلسفة، فأي مشكلة يعاني منها الإنسان هي في الأساس مشكلة فكرية، تتحول مع إهمالها مرض جسمي ونفساني.

ودلل “النشار” علي فكرته موضحا: "في واقعة حقيقية، جاء مريض إلي إحدي عيادات الاستشارات الفلسفية، وهو يشكو من أن أحد يختبئ تحت سريره، فما كان من المعالج وفي هذه الحالة كان المستشار الفلسفي، إلا أن نصحه بإزاحة السرير من مكانه والنوم علي الأرض، وبالفعل نفذ النصيحة، وتخلص من الهاجس والخوف الذي يؤرقه، بزوال مسبباتها، وهو الفكرة التي سيطرت علي هذا المريض.   

وتقام الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار “علي اسم مصر” معا نقرأ .. نفكر .. نبدع، وذلك في الفترة من 25 يناير وحتي 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشارك في دورة هذا العام 1047 ناشر مصري وعربي وأجنبي، بالإضافة إلي مؤسسات النشر الحكومية، من بينها: الهيئة العامة للكتاب، مكتبة الأسكندرية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، دار الكتب المصرية وغيرها.

مصطفى النشار أي مشكلة يعاني منها الإنسان هي في الأساس مشكلة فكرية فعاليات معرض الكتاب 2023 معرض القاهره الدولي للكتاب

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